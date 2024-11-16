Комплексное продвижение в интернете от разработки стратегии до результата

Самая замечательная команда профессионалов. Изначально настраивали чат-бота и подготовили группу к продвижению. Сейчас потребовалось разработать дополнительный дизайн для группы ВК. Подключилась очень оперативно сразу вся команда, каждый занимался своим делом. Безумно приятно работать с людьми, которые могут завернуть
Хочу сказать от лица компании ООО ,,Экосреда,, огромное ,,Спасибо,, всей команде Рекламного агентства ,,SMM-Взлет,, Свою работу выполняют на все , всегда на связи, вовлечены во все процессы компании, все предлагаемые решения и предложения являются отличными ,,рабочими инструментами,
Добрый день, меня зовут Екатерина и я представляю группу компаний Приматек. Работаю с командой Павла чуть больше года, договор и решение о сотрудничестве принимала коллега заменяющая меня на время декретного отпуска, когда я вернулась к свои обязанностям я продолжила работу с "Взлет" , сравнив цены на рынке и имея опыт сотрудничества с
Мы Федеральная сеть спа-салонов Spa Laminaria, работа со «Взлетом» началась в ноябре. Самое первое, что заметили - вежливость , тактичность и учет всех пожеланий, не было такого, что какие-то рекомендации с нашей стороны игнорировались, никаких споров, все объясняли
Здравствуйте. Мы – команда Студия танцев для детей БаЯдэнс, г. Екатеринбург. Когда, в связи с расширением своего дела и открытием нового филиала в большом городе, возникло понимание о необходимости профессионального взгляда на нашу страницу в ВК, мы обратились в агентство SMM-Взлет (ныне
1. Добрый день, меня зовут Татьяна, я директор детского клуба в городе Псков. 2. Обратилась в SMM-Взлёт, потому что хотела получить качественные и понятные услуги по продвижению в нашем городе после определенного опыта работы с другими специалистами в этой сфере. 3. При первом обращении я очень быстро и четко
Получите аудит бизнеса и расчет бюджета продвижения
Ответьте на 5 вопросов, это займет 1 минуту
20%
1. Выберите, где Вам нужно продвижение?
Следующий вопрос
Прошлый вопрос
Екатерина Сорокина
Исполнительный директор
В течение 60-120 минут (в рабочее время) менеджер ответит, чтобы подтвердить заявку или задать дополнительные вопросы.