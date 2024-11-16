Clickberry®
Маркетинговое агентство полного цикла
+7 (902) 105-53-33
Екатерина Сорокина
с 2018г в VK
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Комплексное продвижение в интернете от разработки стратегии до результата

Работаем со всеми инструментами продвижения
О компании Clickberry®
Расчёт стоимости продвижения
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Знаем, с чем вы сталкиваетесь
каждый день!
Надо сделать «нормальный» сайт
Надо запустить рекламу на поиск вакансий
Надо наконец начать правильно работать в ВК
Директор едет в командировку — нужна презентация
Надо масштабироваться, но куда?
Нужны посты, трафик, дизайн
Почему агентство Clickberry?
С 2018 года на рынке маркетинговых услуг
300+ запущенных проектов по уникальной системе
Полный комплекс услуг от разработки до реализации
15 специалистов разного профиля
Консультация
Вас ждут следующие этапы сотрудничества
Аудит бизнеса - разработаем конкретную, пошаговую стратегию продвижения под Вашу нишу, чтобы в будущем вы получили окупаемый результат
Упаковка — легендарная, уникальная система взаимодействия пользователей с площадкой в виде простых, удобных шагов
Шаг 2
Шаг 1
Контент, трафик, дизайн — комплекс действий для максимального результата
Масштабирование - процесс цикличен, повторяем весь цикл на других площадках
Шаг 3
Шаг 4
Услуги от Кликбери
для продвижения и обучения
Услуги продвижения
Упаковка бизнеса
Обучение
Продвижение B2B
Продвижение B2C
Аутсорсинг персонала
Поиск персонала
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Продвижение студий
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Товарный бизнес
Продвижение инфо-бизнеса
Брендинг
Разработка сайтов
Упаковка ВК
Разработка презентации
Консультации и выступления
SMM-курс по продвижению ВК
SMM-курс "ВК-Экспресс"
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Кейсы
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Несколько слов
об агентстве Clickberry®
Если у вас сломался маркетинг, лидогенерация не заводится, в соцсетях тишина, тогда мы идём к вам!
Предоставляем комплексные услуги продвижения в интернете и оффлайн с прозрачным и системным подходом
01
Делаем нахождение пользователя в интернете удобным и комфортным. Он должен легко получить необходимую информацию и совершить нужные действия, чтобы приобрести ваш продукт
02
В работе используем честный и порядочный подход без необоснованных обещаний с акцентом на маркетинг
03
Добиваемся того, чтобы покупатели выбирали ваш продукт, вместо возможного бюджетного
04
Расчёт стоимости продвижения
Отзывы
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Компания О3
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Самая замечательная команда профессионалов. Изначально настраивали чат-бота и подготовили группу к продвижению. Сейчас потребовалось разработать дополнительный дизайн для группы ВК. Подключилась очень оперативно сразу вся команда, каждый занимался своим делом. Безумно приятно работать с людьми, которые могут завернуть
Жанна Милых
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Хочу сказать от лица компании ООО ,,Экосреда,, огромное ,,Спасибо,, всей команде Рекламного агентства ,,SMM-Взлет,,
Свою работу выполняют на все , всегда на связи, вовлечены во все процессы компании, все предлагаемые решения и предложения являются отличными ,,рабочими инструментами,
Катя Ярышева
Читать отзывы ВК
Добрый день, меня зовут Екатерина и я представляю группу компаний Приматек. Работаю с командой Павла чуть больше года, договор и решение о сотрудничестве принимала коллега заменяющая меня на время декретного отпуска, когда я вернулась к свои обязанностям я продолжила работу с "Взлет" , сравнив цены на рынке и имея опыт сотрудничества с
Марина Пауткина
Читать отзывы ВК
Мы Федеральная сеть спа-салонов Spa Laminaria, работа со «Взлетом» началась в ноябре. Самое первое, что заметили - вежливость , тактичность и учет всех пожеланий, не было такого, что какие-то рекомендации с нашей стороны игнорировались, никаких споров, все объясняли

Татьяна Башмакова
Читать отзывы ВК
Здравствуйте. Мы – команда Студия танцев для детей БаЯдэнс, г. Екатеринбург.
Когда, в связи с расширением своего дела и открытием нового филиала в большом городе, возникло понимание о необходимости профессионального взгляда на нашу страницу в ВК, мы обратились в агентство SMM-Взлет (ныне
Таня Поль
Читать отзывы ВК
1. Добрый день, меня зовут Татьяна, я директор детского клуба в городе Псков.
2. Обратилась в SMM-Взлёт, потому что хотела получить качественные и понятные услуги по продвижению в нашем городе после определенного опыта работы с другими специалистами в этой сфере.
3. При первом обращении я очень быстро и четко
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20%
1. Выберите, где Вам нужно продвижение?
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Екатерина Сорокина
Исполнительный директор
В течение 60-120 минут (в рабочее время) менеджер ответит, чтобы подтвердить заявку или задать дополнительные вопросы.
+7 (902) 105-53-33
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и расчет бюджета продвижения
Ответьте на 5 вопросов, это займет 1 минуту
20%
2. Укажите ссылку на сайт ,сообщество ВК, маркетплейсы и другие соцсети или аккаунты, в которых представлен Ваш бизнес
Следующий вопрос
Екатерина Сорокина
Исполнительный директор
В течение 60-120 минут (в рабочее время) менеджер ответит, чтобы подтвердить заявку или задать дополнительные вопросы.
+7 (902) 105-53-33
Нужна консультация?
Ответим на все вопросы
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и расчет бюджета продвижения
Ответьте на 5 вопросов, это займет 1 минуту
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3. Какой бюджет рассматриваете для продвижения?
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Екатерина Сорокина
Исполнительный директор
В течение 60-120 минут (в рабочее время) менеджер ответит, чтобы подтвердить заявку или задать дополнительные вопросы.
+7 (902) 105-53-33
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Екатерина Сорокина
Исполнительный директор
В течение 60-120 минут (в рабочее время) менеджер ответит, чтобы подтвердить заявку или задать дополнительные вопросы.
+7 (902) 105-53-33
Нужна консультация?
Ответим на все вопросы
Прошлый вопрос