Комплексное продвижение в интернете от разработки стратегии до результата

Отзывы

Компания О3

Самая замечательная команда профессионалов. Изначально настраивали чат-бота и подготовили группу к продвижению. Сейчас потребовалось разработать дополнительный дизайн для группы ВК. Подключилась очень оперативно сразу вся команда, каждый занимался своим делом. Безумно приятно работать с людьми, которые могут завернуть

Жанна Милых

Хочу сказать от лица компании ООО ,,Экосреда,, огромное ,,Спасибо,, всей команде Рекламного агентства ,,SMM-Взлет,,

Свою работу выполняют на все , всегда на связи, вовлечены во все процессы компании, все предлагаемые решения и предложения являются отличными ,,рабочими инструментами,

Катя Ярышева

Добрый день, меня зовут Екатерина и я представляю группу компаний Приматек. Работаю с командой Павла чуть больше года, договор и решение о сотрудничестве принимала коллега заменяющая меня на время декретного отпуска, когда я вернулась к свои обязанностям я продолжила работу с "Взлет" , сравнив цены на рынке и имея опыт сотрудничества с

Марина Пауткина

Мы Федеральная сеть спа-салонов Spa Laminaria, работа со «Взлетом» началась в ноябре. Самое первое, что заметили - вежливость , тактичность и учет всех пожеланий, не было такого, что какие-то рекомендации с нашей стороны игнорировались, никаких споров, все объясняли





Татьяна Башмакова

Здравствуйте. Мы – команда Студия танцев для детей БаЯдэнс, г. Екатеринбург.

Когда, в связи с расширением своего дела и открытием нового филиала в большом городе, возникло понимание о необходимости профессионального взгляда на нашу страницу в ВК, мы обратились в агентство SMM-Взлет (ныне

Таня Поль